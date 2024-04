Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha scritto un commento sull'eliminazione in Coppa Italia della Fiorentina contro l'Atalanta.

“La solita follia”

“Emozioni forti. Che alla fine fanno male - sono le parole di Ferrara - Un uomo in meno, tutti avanti a un passo dai supplementari. La solita follia di una squadra che non ha imparato niente dalla propria storia recente. L’Atalanta va in finale perché ha attaccanti che segnano, mentre la Fiorentina si deve sempre affidare ai difensori per trovare la porta. Impossibile pensare in grande senza attaccanti che sanno come si fa”.

“La Fiorentina non ha imparato nulla da Praga”

E poi ha ribadito: “La Fiorentina non ha imparato nulla dalla notte di Praga. Sembrava impossibile. E invece…”.