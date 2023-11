Dopo tre anni alla Fiorentina, il brasiliani Igor ha sposato la causa del Brighton e al media ufficiale del club ha spiegato la sua scelta:

"Per me è stato facile, tutti hanno visto quanto hanno fatto bene la scorsa stagione, apprezzo l'idea di calcio del mister. Lui è italiano e mi ha osservato a lungo. Dopo la prima chiacchierata con lui sono subito voluto venire qui. La Premier è differente da tutti gli altri campionati in cui ho giocato, è come un sogno.

La finale di Praga? Si sono motivato dopo la sconfitta, senza dubbio. Quella gara mi è rimasta impressa nella testa, perdere negli ultimi secondi. Quest'anno voglio arrivare in Champions, e vincere l'Europa League con il Brighton".