All'ultima giornata di campionato, la Fiorentina sarà ospite di un'Udinese che può ritenersi soddisfatta del percorso fatto. I bianconeri hanno conquistato una salvezza più che tranquilla, a volte avvicinandosi pure alle zone europee. Questo ha fatto felice il patron Gianpaolo Pozzo, che ha parlato a TV12 verso la gara contro la Viola: “Sono contento, l'obiettivo era la salvezza e l'abbiamo guadagnata con largo anticipo. Ci voleva”.

E aggiunge: “Per il futuro, dopo 31 anni di calcio in Serie A vorremmo farlo anche cercando di andare in Europa. Faremo quel tentativo, promesso. Runjaic? Mi pare abbia fatto bene. In questo ultimo periodo non c'entra l'allenatore ma è più una questione di motivazioni, sono episodi che succedono anche alle altre”.