Come riporta La Nazione, la Fiorentina non molla la pista che porta a Jesper Karlsson del Bologna. Se il nome in pole per l'esterno d'attacco rimane Ngonge, la società viola sembra voler puntare al doppio colpo in quel reparto, magari mettendo sul piatto uno scambio.

Il Bologna dice no a Brekalo

Era quello che è stato proposto proprio al Bologna, con Brekalo al posto dello svedese. Scambio impari, rifiutato. Nelle ultime ore è spuntata anche la possibilità di mettere sul piatto Jonathan Ikoné, che avrebbe come primo sponsor dell'operazione Thiago Motta. Tutto da vedere.

Più fredde le piste estere, ma…

Si raffreddano inevitabilmente le pista che portano all'estero, tra Beste e Stengs. La valutazione è alta, circa 15 milioni a testa, e la Fiorentina sembra essersi fermata a 12. Nel caso in cui si potrebbero essere intoppi altrove, però, si potrebbe riaprire qualche spiraglio. Quello che è certo è che in casa Fiorentina tira l'aria della rivoluzione sugli esterni d'attacco.