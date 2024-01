La Fiorentina ha scelto: due colpi (e due sì incassati) dal "supermercato" Hellas Verona per Italiano. Ecco tutti i dettagli

La Fiorentina ha scelto, adesso dovrà muoversi in fretta. Sono Davide Faraoni e Cyril Ngonge - come riporta il Corriere dello Sport-Stadio - i primi due nomi nella lista di mercato della società viola per i rinforzi per la fascia destra e per l'attacco.

No a Terracciano, ma si guarda sempre in casa Hellas

Pradè vuole sfruttare il “supermercato” Hellas Verona, che sta vendendo tutti i suoi pezzi più pregiati a causa delle difficoltà societarie e, dopo aver visto sfumare praticamente definitivamente il colpo Filippo Terracciano, adesso si punta forte sui suoi due compagni di squadra che, almeno a parole, hanno già dato disponibilità a un trasferimento a Firenze.

Ngonge complicato, ma è la priorità

Il più complicato, al momento, sembra anche l'acquisto di cui la Fiorentina ha più bisogno e sul quale si è deciso di spingere forte: per Ngonge serve una cifra tra i 10 e i 15 milioni, ma l'emergenza sugli esterni ha convinto la società viola ha stringere i tempi e concorrere con Aston Villa e le altre con offerte a due cifre. La Fiorentina punta sul fatto che il ragazzo vuole rimanere in Italia.

Apertura per il prestito di Faraoni

Per Faraoni, invece, si parla dell'apertura del club veneto a una cessione in prestito gratuito, con l’inserimento di una formula per il riscatto che a determinate condizioni può tramutarsi in obbligatorio. Sul giocatore c'è anche la Salernitana.