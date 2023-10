Parisi: "L'importante era non perdere, siamo stati bravi a rimanere in partita dopo l'approccio sbagliato"

Prime battute nel post Ferencvaros da parte di Fabiano Parisi a Sky:

"L'importante oggi era non perdere, siamo una squadra forte, non abbiamo approcciato bene la partita ma abbiamo reagito. Sono entrato bene, la squadra è stata equilibrata perché queste partite si rischia di perderle. Sapevamo che il Ferencvaros ha delle individualità buone, non perde da 10 partite ed è venuto qui con tanta determinazione, l'importante era rimanere in gara.

L'approccio? In questo periodo è molto importante la testa, abbiamo molte partite ravvicinate e l'Europa porta tanto dispendio fisico. Non abbiamo titolari e riserve, l'importante è essere pronti nel momento in cui il mister ci chiama in causa".