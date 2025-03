Altro cambio in porta a Manchester: il successore di De Gea se ne andrà a giugno

A Manchester non credevano più nell'attuale portiere della Fiorentina. Motivo per cui decisero di non rinnovargli più il contratto, lasciandolo svincolato per più di un anno. Adesso, però, il nuovo allenatore dei Red Devils ha nuovi piani per la porta.

Lo United cambia ancora in porta

E l'avventura di André Onana al Manchester United potrebbe essere già ai titoli di coda. Secondo il tabloid The Sun, il club che milita in Europa League è pronto a liberarsi del portiere camerunese pagato a peso d'oro due estati fa dall'Inter. Ruben Amorim, subentrato al posto di ten Hag a stagione in corso, avrebbe deciso di cambiare in porta.

Una sorta di “rivincita” per De Gea

Onana, spiega il tabloid, starebbe valutando alcune offerte dall'Arabia Saudita. Per quel che riguarda il suo sostituto, lo United valuta in particolare i nomi di Lammens dell'Anversa e di Chevalier del Lille. Una cosa è certa: De Gea non tornerà a Manchester, anzi, è pronto ad accettare di giocare anche la prossima stagione con la maglia della Fiorentina.