Semplici: "Fiorentina e Torino si salveranno. Con Vanoli la squadra ha svoltato e Kean è determinante"

Ex allenatore della Fiorentina Primavera e tifoso viola, Leonardo Semplici a Tuttomercatoweb.com ha parlato della situazione della squadra gigliata, commentando la lotta salvezza in Serie A.

‘Con o senza Kean le cose cambiano’

"Mi auguro che la Fiorentina abbia svoltato e penso di sì. Con l'avvicendamento dell'allenatore ci voleva tempo. Il mercato è stato positivo, si stanno cominciando a vedere i primi risultati. Parliamo di una squadra che ad inizio campionato pensava di fare una stagione diversa, ecco perché poi è andata incontro a queste difficoltà. Sembrerebbe che ora siano risolte, il campionato è lungo, ma la Fiorentina ha la forza per conquistare questa salvezza. Vanoli ha ritrovato il miglior Kean? Assolutamente. Kean è determinante per la Fiorentina, così come altri. Lui è quello che incide maggiormente dall'aspetto realizzativo. Andranno fatte le giuste considerazioni sull'aspetto fisico per averlo sempre a disposizione. La Fiorentina con Kean o senza, cambia".

‘Fiorentina e Torino? Dura lotta, ma si salveranno’

"Fino al Cagliari sono tutte coinvolte nella lotta salvezza, dalla Cremonese, al Genoa al Torino. Ci sono squadre come Torino e Fiorentina che pensavano di non partecipare a questa corsa. Il percorso delle altre si sapeva quale potesse essere. In Serie A ci sono tante difficoltà, ci sono risultati anche impensabili, ma penso che la lotta salvezza sarà combattuta fino alla fine, con Fiorentina e Torino ce la faranno a centrare l'obiettivo".