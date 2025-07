Bove in contatto con la Fiorentina: La voglia di riprendere il percorso sull’erba del Franchi

E' un'estate strana e particolare quella che sta vivendo Edoardo Bove. La Fiorentina non ha potuto riscattarlo a causa del malore che lo ha colpito sul campo in occasione della partita contro l'Inter di inizio dicembre 2024 e lui è tornato alla Roma dove però Gasperini non ha potuto convocarlo per il ritiro.

Deroghe

Bove, che ora vive con un defibrillatore sottocutaneo, in teoria non può più giocare in Italia, ma sta studiando con il suo staff ogni ipotesi, sperando che il protocollo sanitario del Coni ammetta delle deroghe alla luce di una sicurezza per la salute certificata.

In contatto con la Fiorentina

La Roma segue la vicenda con discrezione in quanto parte interessata, non solo emotivamente. Bove è un patrimonio del club a tutti gli effetti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Edoardo da parte sua resta in contatto con la Fiorentina, che l’ha accolto come una famiglia lo scorso anno quando la vecchia dirigenza della Roma lo scaricò frettolosamente e inopinatamente. Gli piacerebbe riprendere il percorso proprio dove si era interrotto, sull’erba dello stadio Franchi.