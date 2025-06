Corriere Fiorentino: Gudmundsson sì...ma con lo sconto

Una pagina dedicata alla Fiorentina da parte del Corriere Fiorentino.

Pagina 16

In apertura: “Pioli, la Figc guarda altrove: il sì ai viola è vicino”. Sottotitolo: “Il no di Ranieri non cambia le carte in tavola, si lavora alla rescissione con gli arabi”.

Non a tutti i costi

In taglio basso invece c'è: “Gud sì ma con lo sconto”. Sottotitolo: “La Fiorentina vuole tenerlo ma non spendendo i 17 milioni del riscatto: per trovare l’accordo c’è tempo fino al 18 giugno”.