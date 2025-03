La Fiorentina si è conquistata, con più di qualche incertezza, per la terza volta di fila i quarti di finale di Conference League. Qui, ad attenderli, ci sarà la squadra slovena del Celje, che agli ottavi di finali ha battuto il Lugano dopo una partita a dir poco scoppiettante, finita con la vittoria degli sloveni ai rigori, dopo un rocambolesco 5-4 durante i 120 minuti.

Il Celje è allenato dallo spagnolo Alberto Riera, giocatore ex Liverpool e formatosi come tecnico nello staff di Terim al Galatasary. La squadra ha il valore complessivo dei giocatori più alto dell'intero campionato sloveno, con un totale di 13 milioni; la scorsa stagione infatti è riuscita a vincere il secondo scudetto della sua storia. Quest'anno però il rendimento nel campionato locale è ben al di sotto delle aspettative, la squadra occupa solo la quinta posizione ed è lontana 18 punti dalla vetta. Anche in Europa il cammino è stato piuttosto difficoltoso arrivando solo ventunesima nel maxi-girone di Conference League. Ai Play off però la squadra è riuscita ad ingranare la marcia battendo da sfavorita l'Apoel Nicosia e poi il Lugano, centrando uno storico risultato per la società slovena.

Una squadra che è abbondantemente alla portata della Fiorentina, occhio però al gigante lituano Armandas Kucys. Giovane attaccante dotato di un gran fisico, autore di ben 6 gol in Conference (terzo nella classifica cannonieri della competizione) e già nel giro della nazionale maggiore. Questa l'analisi de La Gazzetta dello Sport.