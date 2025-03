Si va in Slovenia (non in Albania, Gud)! Il Legia la spunta ai supplementari con il Molde e completa il quadro dei quarti di Conference

Tabellone completato per quanto riguarda i quarti di finale di Conference League: la Fiorentina farà visita al Celje, club sloveno (non albanese, come pensava Gudmundsson durante l'intervista a Sky ndr) semisconosciuto. E poi eventualmente la vincente di Betis-Jagiellonia.

Dall'altro lato come sappiamo il Chelsea, che troverà il Legia Varsavia: i polacchi hanno ribaltato lo 0-1 dell'andata, battendo per 2-0 il Molde ai supplementari. Ultimo quarto infine, quello tra Rapid Vienna e Djurgarden.