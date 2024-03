Continuano i problemi in casa Salernitana, ultima in classifica e alle prese con i mal di stomaco di Boulaye Dia, mancato acquisto estivo della Fiorentina, adesso a rischio di finire fuori rosa. Il difensore granata, Jerome Boateng, era già finito sotto inchiesta con l’accusa di aver aggredito la sua ex compagna, per la quale era stato condannato a pagare 1,2 milioni dopo la sentenza del 2022, condanna che poi è stata annullata per vizi procedurali.

E' stata la stessa madre di Boateng a denunciare il figlio

De Spiegel, noto giornale tedesco, ha riportato una email inviata dalla madre del difensore della Salernitana ad un avvocato nel 2021, nella quale la stessa mamma accusava il figlio di aver abusato di donne:

“La sua ex si è suicidata e lui ancora…”

“Mio figlio maltratta le donne da anni, sia mentalmente che fisicamente. Oggi Kasia Lenhardt (l’ex fidanzata di Boateng, ndr) si è suicidata e lui ancora non vuole accettare le conseguenze del suo comportamento”. Inoltre, a breve ci dovrebbe essere un nuovo processo per il centrale arrivato solo poche settimane fa alla coorte di Fabio Liverani.