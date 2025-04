La Gazzetta dello Sport: Fiorentina in volo...anche senza Kean

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si concentra sulla partita vinta dalla Fiorentina 2-1 contro i rivali dell'Empoli.

Pagina 30

La Rosea apre la pagina dedicata alla maglia viola intitolando: “Fiorentina in volo” per poi continuare nel taglio centrale “Mandragora show, gioiello in acrobazia per piegare l'Empoli”. Nel sommario il quotidiano continua ad analizzare la partita scrivendo: “Apre Adli, il 2-1 è di Fazzini. Due gol con tre tiri in porta e la viola resta in zona Champions”.

Le parole dei protagonisti

In taglio basso le parole degli allenatori delle due squadre toscane “Palladino: Siamo pratici” e poi “D'Aversa: Serve malizia”.