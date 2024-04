Il Bayern Monaco rimonta in tre minuti, ma il Real Madrid riacciuffa il pareggio. Tutto aperto per il ritorno in semifinale di Champions League

Questa sera è andata in scena Bayern Monaco-Real Madrid, semifinale d’andata di UEFA Champions League. Spettacolo garantito nella massima competizione europea, anche in questa occasione, dove le due squadre si dividono la posta in palio: è 2-2 finale.

Tutto aperto per il ritorno

I tedeschi partono subito in quarta, ma a passare in vantaggio è il Real Madrid con un’imbucata che trova perfettamente un Vinicius infallibile. A inizio ripresa, la svolta del match: prima Sané pareggia con una bellissima sgasata e una botta forte sul primo palo, poi Musiala si procura un rigore trasformato da Harry Kane. Tutto nel giro di tre minuti. A dieci dal termine, sono i Blancos a trasformare dal dischetto, ancora con Vinicius. Tutto aperto in vista del ritorno della prossima settimana.