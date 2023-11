Situazione critica tra Prato e Campi Bisenzio: esondano il Bisenzio e alcuni torrenti

Era atteso il maltempo ma come, purtroppo sempre più spesso, accade in alcuni Comuni della Toscana si è perso il controllo della situazione, a causa delle forti ed ampie piogge delle ultime ore. In particolare in questi minuti è esondato il Bisenzio, nella zona tra Campi e Prato.

Ma problemi stanno sorgendo anche in altri comuni della regione: da Borgo San Lorenzo con la Sieve a Seano con il torrente Furba. Si registrano diversi allagamenti e tanti appelli, da parte dei vertici comunali, a salire ai piani alti delle abitazioni: