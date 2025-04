"Commisso smentisce Ranieri: il meno americano degli americani. Si espone, sbarella e ripudia quasi lo stile dei Friedkin"

C'è una disputa a Roma che riguarda indirettamente la Fiorentina ed ha come protagonisti i Friedkin, magnati e proprietari del club giallorosso, mai in primo piano e sempre molto defilati però, secondo un stile definito “american” anche dal tecnico Ranieri. L'ex allenatore viola ha voluto infatti ‘giustificare’ così l'approccio al calcio del suo presidente. Smentito per, secondo il pezzo di Cristiano Gatti sul Corriere dello Sport, proprio da Commisso che, tolti gli ultimi mesi, si è sempre contraddistinto per uno stile diametralmente opposto:

“Ogni tanto ricompare a Firenze il presidente Commisso e torna di nuovo tutto in ballo. Lui non le manda a dire, prende posizione, si espone. Talvolta sbarella. Com'è il padrone a stelle e strisce del calcio italiano: indecifrabile e inafferrabile secondo stile Friedkin o vulcanico e mattatore stile Commisso? Inutile generalizzare. Facilmente Ranieri può avviare la ripartenza: ragazzi, ho detto americani. Commisso è americano quanto me. Si deve convenire dunque che quando questo proprietario della Fiorentina esterna, non è un presidente americano ma sta solo liberando l'italiano nascosto dentro”.