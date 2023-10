Brekalo in rampa di lancio: "Sono pronto, mi sento benissimo e in forma. Mi è mancata molto la Nazionale"

Josip Brekalo è davvero in rampa di lancio. Non solo domenica scorsa ha segnato il suo primo gol con la maglia della Fiorentina, ma ora dovrebbe giocare titolare anche con la Croazia nel match contro la Turchia.

A poche ore da questa partite, Brekalo ha detto: “Sono pronto, mi sento benissimo, sono in forma. Come giocheremo tatticamente lo sappiamo. Devo ammettere che, non facendo parte della Nazionale da un po', questa squadra sta diventando sempre più giovane. L'atmosfera è fantastica come sempre”.

Poi ha aggiunto: “Mi è mancata davvero la Nazionale. Per me è stato difficile seguire il Mondiale perché non c'ero, ma ora sono felice e spero di restare. Delle mie esibizioni, ricordo di più il debutto. Giocai al Maksimir e battemmo una potenza come la Spagna. Tra le altre pagine migliori, c'è la vittoria contro la Francia a Parigi”.