Le notizie contrastanti su Bonaventura. Un forfait che sarebbe grave per la Fiorentina

Arrivano notizie contrastanti sulla presenza o meno in campo di Giacomo Bonaventura nella prossima trasferta della Fiorentina contro il Monza.

Notizie contrastanti

Ieri il Corriere dello Sport-Stadio aveva dato per certa la sua partenza alla volta della Brianza; stamani invece il Corriere Fiorentino va nel senso opposto: in pratica si presuppone il suo forfait nel prossimo weekend.

Un'assenza grave per due motivi

Un'assenza che sarebbe grave per due motivi: in primo luogo per il valore in sé del giocatore che ha dato un grandissimo contributo alla squadra in questa prima fase della stagione. In secondo luogo perché andrebbe ad aggiungersi a quella certa di Gonzalez, altro elemento di spicco della formazione di Italiano.

C'è ancora qualche ora prima della sentenza definitiva, la speranza è che alla fine possa avvenire il miracolo e si possa vedere Jack in campo.