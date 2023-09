Kayode: "Una grandissima emozione l'esordio europeo. Non mi aspettavo di giocare, spero di aver ripagato la fiducia di Italiano"

Esordio europeo per Michael Kayode, giovane in rampa di lancio con la Fiorentina: “E' stata una grandissima emozione - ha detto - non mi aspettavo di giocare, il mister ha avuto fiducia in me e spero di averla ripagata. In campo cambio caratterialmente, sono aggressivo e cattivo”.

E poi: “Non essendo una partita facile era importante per me ascoltare consigli dal mister e dai miei compagni. E' un grandissimo rammarico questo pareggio, perché abbiamo fatto una bella partita. Potevamo chiudere la partita, ma ormai è andata così”.

Infine: “Sono pronto per Udine, se il mister mi chiama in causa sono a disposizione”.