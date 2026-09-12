E prima di incontrare la Fiorentina il Pisa prende quattro schiaffoni dall'Entella. Bianco: "Andiamo a Firenze a giocarcela"

Nello stessa serata in cui la Fiorentina ha trovato la prima vittoria in campionato il Pisa, prossimo avversario dei viola martedì in Coppa Italia, ha incassato la sconfitta per 4-1 in casa contro la Virtus Entella.

Che imbarcata per il Pisa tra le mura amiche

Una debacle in campionato quella dei nerazzurri che arriva dopo due vittorie di fila. La Virtus Entella è andata subito in vantaggio dopo due minuti con Guiu e ha raddoppiato al 32' con Cuppone. L'espulsione al 35' di Leris indirizza la partita per i liguri, che nel recupero del primo tempo calano il tris con Franzoni. Al 73' Correia accorcia le distanze con una conclusione diretta sotto la traversa, poi all'80' Tirelli con un tiro da fuori sigla il definitivo poker per l'Entella.

Le parole di Bianco

Il tecnico del Pisa Paolo Bianco si è espresso così sulla prossima partita contro la Fiorentina: "La gara di Coppa Italia ce la siamo guadagnata, e andremo a giocarcela. Se era meglio non giocarla? Io penso a cosa devo fare, e ora c'è la sfida di martedì".