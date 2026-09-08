Tornano i tifosi pisani al Franchi? Le autorità si prendono altro tempo per decidere. Ecco cosa manca

Slitta l’apertura della vendita dei biglietti riservati ai tifosi del Pisa per il derby di Coppa Italia contro la Fiorentina al Franchi. La prevendita del settore ospiti avrebbe dovuto iniziare oggi, con la vendita libera per il pubblico viola che è effettivamente partita.

Altra riunione

Servirà invece altro tempo alle autorità competenti per decidere sul da farsi. Come riporta sestaporta.news sarà necessario un nuovo confronto tra il Gos e la Questura di Firenze per stabilire le modalità della trasferta dei tifosi pisani.

Cosa succede?

Soltanto dopo questa riunione potranno essere comunicati la data di apertura della vendita, il prezzo dei tagliandi e le indicazioni operative per l’acquisto. La partita si giocherà martedì 15 Settembre alle 21 allo stadio Artemio Franchi e sarà valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.