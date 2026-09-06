Paura durante Juve Stabia-Pisa. Il difensore neroazzurro Bozhinov si accascia a terra e la partita viene interrotta

Attimi di paura durante Juve Stabia-Pisa, match valido per il terzo turno di Serie B. Al 40' del primo tempo Rosen Bozhinov si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco. Il difensore bulgaro, classe 2005, è stato immediatamente soccorso dai sanitari e trasportato fuori dal campo in barella, prima di essere accompagnato in ospedale per accertamenti.

Il malore

Attimi di grande apprensione sugli spalti e tra i calciatori, con l'arbitro Calzavara che ha deciso di interrompere la partita. Bozhinov, fortunatamente, è rimasto cosciente: secondo le prime informazioni diffuse dal Pisa e dalla Lega Serie B, il malore potrebbe essere stato legato a una forte disidratazione, in una giornata caratterizzata da temperature superiori ai 30 gradi.

Ripresa del macth

Dopo oltre un'ora di attesa e le rassicurazioni sulle condizioni del giocatore, le squadre sono tornate in campo. Calabresi ha sbloccato il risultato, poi Petagna ha fallito il rigore del possibile raddoppio. Nella ripresa sono arrivati i gol di Tramoni e Coppola, per lo 0-3 finale. I prossimi avversari della Fiorentina in Coppa Italia continuano la loro corsa per un'immediata promozione in Serie A.