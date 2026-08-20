In attesa del derby in Coppa Italia, il Pisa si rinforza in attacco. Preso il bomber per cercare l'immediata promozione
In vista del derby di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma il 15 settembre alle 21, il Pisa piazza un colpo d'esperienza per il proprio attacco.
Il bomber per la risalita
I nerazzurri si sono assicurati le prestazioni di Andrea Petagna: l'ormai ex centravanti del Monza lascia la Serie A per ripartire dal campionato cadetto e riportare il Pisa nella massima serie italiana il prima possibile.
Il comunicato
Di seguito la nota ufficiale pubblicata dalla società nerazzurra:
"Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società AC Monza per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Petagna".
💬 Commenti (1)