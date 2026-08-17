E che derby sia! Il Pisa a settembre ospite a Firenze per i sedicesimi di Coppa Italia: e la vincente...

Derby sarebbe stato in ogni caso, e derby quindi sarà! A spuntarla, nel match tutto toscano dei trentaduesimi di Coppa Italia tra Pisa ed Empoli, sono stati i neroblu ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 1-1.

Fiorentina, non fallire!

Sarà quindi il Pisa ad affrontare la Fiorentina nei sedicesimi di finale allo stadio Artemio Franchi presumibilmente, calendari alla mano, nella prima metà di settembre. Grandi motivazioni da entrambe le parti, ma con la consapevolezza, per la Viola, che sarà una partita da non fallire in nessun modo.

Uno sguardo al tabellone

Se la Fiorentina riuscisse a sconfiggere il Pisa, si troverebbe ad affrontare il Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia, che questa volta si svolgerebbero al Maradona. La vincente andrebbe poi ad affrontare ai quarti una tra Atalanta e la squadra che emergerà tra quattro sfidanti, ossia Vicenza-Modena ed Udinese-Padova.