Il punto sul mercato: primi contatti Kean-Como, la Fiorentina fa muro (per ora). Suggestione Torreira, si guarda anche in Bundesliga

Dopo tanta attesa, il Como ha deciso di rompere gli indugi e di presentare la prima offerta ufficiale alla Fiorentina per Moise Kean: ritenuta insufficiente, i viola hanno rifiutato la prima proposta. Ma visto l'andazzo, la situazione è in continua evoluzione e la trattativa è tutt'altro che finita.

Kean-Como, primi passi

Come detto, la notizia del giorno riguarda l'affondo dei lariani per il bomber viola: pacchetto da 5 milioni per il prestito più 25 per l'obbligo di riscatto che la Fiorentina, secondo Sky Sport, avrebbe già rifiutato, ritenendola una cifra troppo bassa. Non c'è dubbio però che Fabregas tornerà a bussare alla porta di Paratici, che non è contrario alla cessione alle giuste cifre.

Nostalgia, nostalgia canaglia

Suggestione ‘amarcord’ dalla Turchia: ambienti vicini al giocatore riportano una forte voglia di Italia per Lucas Torreira, in uscita dal Galatasaray. Il suo entourage, per l'appunto, ha indicato proprio la Fiorentina tra le sue destinazioni preferite: l'uruguaiano - che comunque è comunitario avendo anche il passaporto spagnolo - si libererebbe con la formula del prestito.

Le altre trattative

Infine, piace anche Justin Njinmah, punta o esterno offensivo del Werder Brema: valutato attorno ai 9 milioni, può arrivare per coprire la carenza di giocatori nel reparto delle ali più pure, essendo lui un velocista. Sfuma invece Rafik Belghali, spesso accostato ai viola come terzino da rotazioni: l'algerino è vicinissimo al Sassuolo. Potrebbe dunque riaccendersi la pista per Francisco Moura del Porto, messo ai margini della rosa da Farioli.