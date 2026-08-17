Njinmah, un talento da sgrezzare. Le statistiche chiave di una punta atipica che "fa l'ala"

L'ultimo nome sulla lista della Fiorentina per l'esterno offensivo è quello di Justin Njinmah: andiamo a scoprire il classe 2000 in uscita dal Werder Brema.

Le statistiche

In patria lo si è visto prevalentemente come ala destra, ma può agire anche da prima punta, che anzi è il ruolo che più volte in carriera ha ricoperto. Da tre anni al Werder Brema, con cui ha giocato in Bundesliga, è lì che ha raccolto 14 reti e 6 assist in 88 partite: non un feedback offensivo irresistibile, ma le sue doti realizzative non sono il punto di forza del ragazzo, che invece punta sulla rapidità: la scorsa stagione, addirittura, ha fatto registrare un picco massimo di 36.3 km/h!

Nonostante ciò, è stato il secondo miglior marcatore dei suoi l'anno scorso con 5 reti in 1947 minuti in campo, ma nessun assist. Sempre lui, però, è stato il giocatore che ha messo a referto più tiri di tutti i propri compagni, tentando la conclusione 62 volte in stagione con una media di 2.87 tiri a partita. Quindi, anche se deve affinare il fiuto del gol, è certamente abile nel trovarsi in situazioni pericolose per le difese avversarie.

Occhio alla concorrenza

Il giocatore ha un valore Transfermarkt di 5mln, e percepisce uno stipendio annuo di 1.9mln lordi: su di lui non c'è solo la Fiorentina, ma anche l'Hull City - che aveva praticamente chiuso l'accordo per 9 milioni, prima che il cambio del DS facesse saltare i piani - e il Marsiglia, che può garantirgli l'Europa League.