La Fiorentina mette gli occhi su un esterno d'attacco del Werder Brema

La Fiorentina punta a rinforzare il proprio reparto offensivo con giocatori che possono agire come esterni d'attacco. Secondo quanto riporta l'importante media tedesco Bild, la società viola avrebbe messo nel mirino un giocatore del Werder Brema.

Il profilo

Si tratterebbe del classe 2000 Justin Njinmah, velocissima ala tedesco-nigeriana che può sostanzialmente giocare in tutti i ruoli di un possibile tridente.

Trattativa fallita

Su di lui ci sarebbe anche il Marsiglia. Lo scorso mese Njinmah era a un passo dall'Hull City per una cifra vicina ai 9 milioni di euro, ma la trattativa è poi fallita a seguito del cambio di direttore sportivo nel club inglese.