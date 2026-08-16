Una situazione da 'separati in casa' che la Fiorentina deve monitorare

Nonostante una buona impressione nella prima uscita stagionale della Fiorentina di mister Grosso, è chiaro che né Atta, né Gudmundsson siano esterni nel senso più tradizionale del termine: la figura brevilinea, rapida e dribblomane di Mastantuono, pur se a giri ridotti, ha dato molto più senso al termine ‘ala’ in quel frangente di partita rispetto ai suoi compagni. Se è vero che il mercato della Fiorentina non è finito e che la lacuna più grande è proprio quella dell'esterno offensivo, l'occasione potrebbe arrivare da casa Roma.

Separati in casa

I primi avversari della Fiorentina in campionato (appuntamento a lunedì 24), proprio come i viola, hanno preso un attaccante centrale ma scarseggiano nel reparto delle mezze punte (Gasperini gioca col 3-4-2-1): per questo motivo, quel Soulé che aveva tanto stuzzicato l'appetito di Paratici non è stato ancora definitivamente abbandonato, e potrebbe davvero rimanere in giallorosso ‘salvo offerte irrinunciabili’ della Fiorentina. Insomma, se è vero che l'argentino non è esattamente nei piani della Roma, è altrettanto vero che la sua permanenza è attualmente dettata dalla mancanza di alternative, creando una situazione da ‘separati in casa’. In quest'ottica, se la Roma affonderà su Mora del Porto, c'è da aspettarsi una mossa viola per Soulé (o un profilo simile); occhio però all'interesse del Milan, che potrebbe offrire l'uscente Nkunku come pedina di scambio ai giallorossi.

Un'occasione da cogliere

Perché puntare su di lui? In primis, risponde perfettamente all'archetipo dell'acquisto della Fiorentina in questa stagione: giovane, promettente, pronto per la prima squadra e per alzare la qualità. In secondo luogo, arrivati a fine mercato, i prezzi potrebbero abbassarsi e le occasioni di mercato arrivano più facilmente. Infine, dettaglio forse da non sottovalutare, a Firenze troverebbe un reparto offensivo molto albiceleste con Mastantuono e Pellegrino già in rosa, pronti ad accoglierlo: per una piazza che ha sempre strizzato l'occhio ai talenti argentini, quella di Soulé sembra una scelta quasi naturale.