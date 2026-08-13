Il punto sul mercato: la priorità di Paratici resta l'esterno offensivo. L'idea Soulé non è ancora tramontata

La giornata di oggi è quella dell'ufficialità in casa Fiorentina dell'arrivo di Mateo Pellegrino dal Parma, a titolo definitivo per una cifra superiore ai 20 milioni, e della cessione di Roberto Piccoli, in prestito con obbligo condizionato, al Bologna. Il lavoro di Fabio Paratici non è però finito qui, al direttore sportivo viola manca ancora qualcosa per completare l'attacco da affidare a Fabio Grosso.

Paratici non rinuncia all'idea Soulé

La Fiorentina resta vigile sugli esterni offensivi: la priorità del ds gigliato infatti è quella di assicurarsi un giocatore di livello in questo ruolo. L'arrivo di Mastantuono e la permanenza, almeno per ora, di Gudmundsson, oltre che alla presenza in rosa di un centrocampista come Atta, fanno pensare che Grosso nel frattempo possa ridisegnare il suo classico 4-3-3, per passare quindi ad un 4-3-2-1, ma le idee di fondo non sembrano essere assolutamente cambiate. Per questo motivo nelle prossime settimane ci sarà da aspettarsi qualcosa sugli esterni offensivi. Sembra non perdere quota la possibilità di arrivare a Matias Soulè della Roma: nonostante i giallorossi abbiano detto a piu riprese di non volersi privare di lui. Ma un'offerta ‘irrinunciabile’ da parte della Fiorentina potrebbe cambiare le carte in tavola. Il tempo è sempre meno, ma Paratici proverà ancora a stupirci.

Il futuro di Fagioli potrebbe cambiare nelle prossime settimane

Nonostante la figura di Niccolò Fagioli sia da sempre, a maggior ragione dall'arrivo in panchina di Grosso, centrale nel progetto della Fiorentina, sembra che nelle ultime settimane qualcosa sia cambiato e che adesso il giocatore non sia piu contento e tranquillo come era fino a qualche mese fa. Il suo agente sta cercando soluzioni in uscita, anche se si deve scontrare con la valutazione da 30 milioni che per il momento sembra fuori dalla portata di altri club. In caso di uscita la Fiorentina è pronta a fiondarsi su Thorsvedt del Sassuolo, giocatore con il quale ha già trovato l'accordo economico.