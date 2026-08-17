Paratici guarda in Inghilterra per soddisfare le esigenze del proprio allenatore

Chi sarà il nuovo esterno offensivo della Fiorentina? La ricerca continua sia per il diesse Fabio Paratici che per chi vuol portare allo scoperto le mosse del dirigente viola.

Lo sguardo rivolto all'Inghilterra

Il Corriere dello Sport-Stadio scrive in merito che l'ex Juventus e Tottenham adesso tiene tutto ben nascosto tipo bunker, ma una cosa è sicura: il direttore sportivo piacentino guarda soprattutto in Premier League per trovare chi cerca e soddisfi le esigenze di Fabio Grosso.

Mercato che conosce bene

Elementi di buon livello abbondano Oltremanica e non è difficile per lui muoversi in quel mercato e in quel campionato che conosce in pratica come le sue tasche.