Grosso non si accontenta: nove non gli bastano, ne attende altri tre
Fabio Grosso. Foto: Fiorentinanews.com
Sono nove i giocatori arrivati alla Fiorentina nel corso di questa estate. Ma la squadra non è ancora completa.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico Fabio Grosso si aspetta altri tre rinforzi.
Le priorità
Scendendo più nello specifico le priorità dell'allenatore sono: un esterno offensivo preferibilmente di piede destro che giochi sulla fascia sinistra, un centrocampista di sostanza e un esterno difensivo mancino alternativo a Valdepeñas.
L'esterno offensivo…
In particolare l'esterno offensivo sembrava essere una priorità ad inizio mercato per la necessità di andare a soddisfare il 4-3-3 nei piani originari e che, invece, via via è scivolato in fondo alla lista stessa per il susseguirsi incalzante di arrivi.
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