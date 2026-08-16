Grosso sceglie ancora l'alternanza in regia, ma in casa Fiorentina piace anche la soluzione complementare

La Fiorentina continua a lavorare sulla costruzione del nuovo centrocampo di Fabio Grosso. Tra i temi più interessanti di questo precampionato c’è la gestione di Nicolò Fagioli e Christ Inao Oulai, due giocatori dalle caratteristiche differenti ma potenzialmente complementari.

La prima uscita ufficiale

Eppure anche contro il Benevento, Grosso ha scelto di utilizzarli alternativamente, proseguendo sulla scelta fatta nelle amichevoli estive. Fagioli è partito titolare, salvo poi essere sostituito dall'ivoriano al 58'.

Una soluzione che piace

In casa Fiorentina però sarebbe vista di buon occhio anche un’altra soluzione: Fagioli e Oulai contemporaneamente in campo. Un’ipotesi che permetterebbe alla Fiorentina di aumentare qualità, palleggio e capacità di costruzione in mezzo al campo. Molto però dipenderà dagli equilibri che Grosso vorrà dare alla squadra, ma la sensazione è che l’alternanza vista finora non debba necessariamente trasformarsi in un ballottaggio permanente.