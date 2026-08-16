Rugani ancora via dalla Juventus dopo l'esperienza alla Fiorentina. Ma l'ex viola rimarrà in Serie A

Daniele Rugani sembra destinato a lasciare nuovamente la Juventus dopo il prestito alla Fiorentina. Il difensore non rientrerebbe nei piani principali di Luciano Spalletti e l’arrivo di Lucumí dal Bologna avrebbe ridotto ulteriormente il suo spazio.

Ancora in Serie A

Su ci lui ci sono Monza, Udinese e Sassuolo, con la formula del prestito come soluzione più probabile per un nuovo trasferimento.

La situazione

Il Monza appare al momento la pista più concreta, anche se l’ingaggio di Rugani rappresenta il principale ostacolo e potrebbe rendere necessario un contributo della Juventus. L’Udinese resta vigile, mentre il Sassuolo sarebbe più defilato e potrebbe muoversi negli ultimi giorni di mercato.