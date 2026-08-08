Continua la girandola di prestiti per Rugani: dopo la Fiorentina, altri due club di A si interessano al difensore

Dopo i sei mesi di prestito alla Fiorentina, Daniele Rugani è nuovamente destinato a lasciare la Juventus: il difensore è tornato a Torino ma difficilmente rimarrà in bianconero.

Una permanenza praticamente impossibile

Lo spazio per il centrale di Lucca sarebbe infatti molto limitato ed il suo agente è al lavoro per trovare una soluzione che possa garantire al calciatore un minutaggio importante ma che allo stesso tempo gli garantisca di giocare in un club di Serie A

Due offerte dalla Serie A

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, su Rugani ci sarebbero Monza e Sassuolo, entrambe interessate ad un prestito. Al momento, però, il club brianzolo sembrerebbe in vantaggio, volendo puntare sull'ex Empoli per rinforzare il proprio pacchetto arretrato.