La Nazione: Atta show, non ci credevano nemmeno i collaboratori di Paratici

Sul QS de La Nazione, titolo viola in prima pagina: “Mastantuono. E' già mania”. A pagina 2 in taglio alto: “Mastantuono, promessa a Firenze «Combatterò per i nostri obiettivi». L’argentino è già protagonista”, di spalla: “Fortini verso l’addio. E Thorstvedt attende. Summit col Sassuolo per il doppio affare”, in taglio basso: “Piccoli-Pellegrino, domino centravanti pronto a partire” A pagina 3: “Atta incanta, giocate show. Sui social Arthur è virale. Certezza a centrocampo”, di spalla: “Il Capitano e quota 100. No a un gioco fazioso”.