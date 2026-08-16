Cecchi: "Paratici vuole investire solo su ragazzi under 23, la storia viola insegna. Prima di competere per il vertice serve tempo"

Il giornalista fiorentino Stefano Cecchi ha parlato a Radio Sportiva della squadra viola, della quale è grande tifoso, e del mercato portato avanti da Fabio Paratici.

Sul lavoro di Paratici

“Paratici sta facendo delle operazioni interessantissimi. Vuole investire in ragazzi sotto i 23 anni, perché nella storia della Fiorentina a parte Toni tutti i grandi colpi sono arrivati da ragazzi giovani. Come Atta o Oulai”.

Sulla stagione viola

“C'è grande entusiasmo, la campagna acquisti ha rivoluzionato la squadra. C'è una legittima euforia. La Fiorentina parte molto dietro, deve ricolmare un grande gap rispetto all'ultima stagione e farlo in un solo anno è dura. Prima di competere di nuovo per il vertice ancora ce n'è. Ma gli applausi a Paratici sono d'obbligo”.