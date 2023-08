La Fiorentina e la lista dei ’25’ per la Serie A. Come prende forma il gruppo viola: la situazione

Tra 11 giorni si scende in campo per l’inizio della Serie A e la Fiorentina dovrà necessariamente compiere delle scelte per comporre la rosa definitiva dei 25 calciatori che potranno essere impiegati in campionato da mister Vincenzo Italiano. Col mercato aperto ogni valutazione è in via di definizione, e negli ultimi giorni le trattative in entrate ed uscita della Fiorentina hanno subito una brusca accelerata.

I giocatori ‘Liberi’

Amrabat, Arthur, Barak, Brekalo, Dodô, Duncan, Gonzalez, Ikonè, Jovic, Kouame, Martinez Quarta, Milenkovic, Mina, Parisi, Sabiri.

Al momento si contano 15 calciatori in questa sezione della lista, nella quale possono essere inseriti 17 giocatori, e tre di questi sono sotto la lente d’ingrandimento sul fronte uscita. In primis Amrabat, destinato a lasciare Firenze, poi Kouame e Martinez Quarta, tutt’altro che certi della permanenza. Da valutare anche la posizione di Duncan. In definizione la cessione di Cabral al Benfica.

Formati nel club

Ad oggi troviamo: Cerofolini, Ranieri, Sottil, Pierozzi.

Per “cresciuti nel vivaio del club” si intende tesserati a titolo definitivo per 3 stagioni complete (o 1080 giorni) in un club tra i 15 e i 21 anni, anche con prestiti ad altre società.

La lista deve annoverare almeno 4 calciatori cresciuti nel vivaio del club. Al momento Ranieri è l’assoluta certezza, dopo il rinnovo con la Fiorentina. In corso di valutazioni tutti gli altri elementi, da Cerofolini a Sottil, fino a Pierozzi, che potrebbe entrare nell’affare Nzola ma anche negli Under 22. Ma esigenze di lista rendono molto più solida la posizione dei 4 calciatori sopra citati, giudizi tecnici a parte.

Formati in Italia

Qui le opzioni sono più numerose, e la scelta è ricaduta su Biraghi, Bonaventura, Terracciano e Mandragora, ma in questa sezione potrebbe essere inserito anche Parisi.

Lista ‘B’ Under 22

Gli Under 22 sono inseribili senza limiti di sorta in lista. Si tratta dei ‘tesserati sia a titolo definitivo sia temporaneo, che alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente non abbiano già compiuto il 22esimo anno di età'. Ecco quindi Martinelli, Vannucchi, Amatucci, Biagetti, Comuzzo, Infantino, Harder, ed ultimo ma non ultimo Michael Kayode, le cui quotazioni sono in rialzo. Nella lista può rientrare Pierozzi, ed in arrivo c'è il 2001 Beltran.

In bilico

Cosa accadrà adesso con Gaetano Castrovilli? È assolutamente plausibile che il classe ’97 pugliese possa essere inserito nella lista serie A tra i così detti calciatori liberi, prendendo il posto di elementi che saranno ceduti, ma occorre un’analisi più ampia. La posizione del centrocampista è al momento un punto interrogativo. A Firenze sono in arrivo Nzola e Christensen, che dovranno essere tutti inseriti in quella sezione di lista. Beltran invece rientrerà tra gli Under 22. Serviranno in ogni caso perciò delle precise ed accurate scelte a seconda degli avvenimenti; decisioni da prendere con grande attenzione, per non ritrovarsi come lo scorso anno a svincolare Rosati per assenza di slot disponibili.



Fuori dal progetto tecnico e non convocato per il ritiro, Marco Benassi non farà parte del gruppo. Ci sono poi i 2002 Munteanu e Dalle Mura, che lasceranno la Fiorentina, verosimilmente in prestito. La stessa sorte toccherà agli ex primavera viola Gori e Distefano. E Kokorin? Ancora in gigliato, ma con le ore contate. Per lui al momento le opzioni più probabili sono il ritorno in Russia o quello all’Aris Limassol.