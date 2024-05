Fabbri: "Sono molto fiducioso per la Conference, peccato aver vinto con un gol di scarto. Sono un sostenitore di Nzola"

Il pesista e tifoso della Fiorentina Leonardo Fabbri ha commentato a Radio Bruno Toscana il successo in Conference League contro il Club Brugge: “Molto contento così, anche se forse vincere con un solo gol di scarto è un peccato. Però questa squadra l'anno scorso ha rimontato a Basilea, contro un avversario secondo me più complicato. Non tutti lo sanno, ma sono un sostenitore di Nzola, quindi mi ha fatto molto piacere per lui”.

“Sono molto fiducioso”

Sulle speranze per la finale: “Spero davvero che la Fiorentina vada ad Atene, personalmente sono molto fiducioso. Si fa ancora sentire il rimpianto dell'anno scorso, sono ancora convinto che la squadra avrebbe meritato di vincere qualcosa. Italiano? Mi piace molto”.