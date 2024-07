Mentre la Fiorentina abbassa il monte ingaggi, l'Atalanta conferma i migliori. Percassi: "La cessione di Koopmeiners non è prevista"

Se la Fiorentina è costretta a vendere per fare mercato, cosa che fa emergere le grandi difficoltà per le squadre italiane nell’essere competitive a livello europeo, c’è comunque chi ancora non è costretto a privarsi dei suoi migliori giocatori per costruire la squadra del futuro. Stiamo parlando dell’Atalanta che, benché molti giornali parlino di un’intesa in arrivo con la Juventus, secondo quanto detto dal suo presidente non ha nessuna intenzione di fare a meno dei suoi giocatori piu forti, in particolare di Teun Koopmeiners.

Percassi avverte la Juventus e tutte le altre pretendenti

Infatti quest’oggi Luca Percassi, amministratore delegato della Dea, durante la conferenza stampa di presentazione di Ben Godfrey ha di fatto reso incedibile il gioiello olandese. L'ad ha poi ribadito con fermezza che il centrocampista olandese non verrà ceduto: "Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l'Atalanta e non è mai stata prevista nei programmi della società la sua cessione".