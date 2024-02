Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Lazio 2-1 (45' Luis Alberto, 67' Kayode, 70' Bonaventura)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur (89' Maxime Lopez), Bonaventura; Gonzalez, Beltran (80' Barak), Sottil (83' Mandragora); Belotti (89' Nzola).

90'+5 Finisce qui! La Fiorentina vince 2-1 in rimonta contro la Lazio nonostante il rigore sbagliato da Gonzalez. Vittoria importante per i viola in uno scontro diretto per l'Europa!

90'+4 Ci prova in area Vecino, la sua conclusione di potenza finisce alta.

90'+2 Fiorentina che torna a farsi vedere in zona offensiva con Bonaventua che serve Gonzalez per il tiro, la sia conclusione viene murata dalla difesa bianconceleste.

90' Saranno cinque i minuti di recupero.

89' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Arthur e Belotti, tocca a Maxime Lopez e Belotti.

88' Ammonito Vecino per aver commesso fallo su Arthur.

86' Lazio che ora fa girare il pallone alla ricerca del pareggio, la Fiorentina concede pochissimo a metà campo e in difesa.

83' Altro cambio nella Fiorentina: esce Sottil, tocca a Mandragora.

80' Cambio per la Fiorentina: esce Beltran, autore di una grande gara, e fa il suo ingresso in campo Barak.

78' Doppio cambio nella Lazio: escono Felipe Anderson e Immobile, vanno in campo Pedro e Castellanos.

75' Lazio che prova a tornare all'attacco, la Fiorentina ora si dimostra più compatta in difesa.

72' Fiorentina ancora all'attacco, con Belotti braccato dai difensori biancocelesti in area che va di destro calciando alto.

70' GOOOL!!!! BONAVENTURA!!!!! Beltran scaglia un gran tiro verso la porta con Provedel che non può che respingere corto, sul pallone si avventa Bonaventura spedendolo in porta per il 2-1 viola!

67' Ammonito Guendouzi per proteste.

67' Gonzalez sbaglia il calcio di rigore. Il numero 10 viola dal dischetto prende in pieno il palo!

64' Calcio di rigore per la Fiorentina! Beltran imbuca per Belotti che si gira in area ma viene steso da Casale.

62' Cambio per la Lazio: esce Cataldi, va in campo Vecino.

61' GOOOOL!!! KAYODE!!!! Belotti mette nel mezzo un cross che viene deviato ma attraversa tutta l'area e Kayode deposita il pallone in porta per il pareggio viola! Primo gol in Serie A per il terzino viola!

60' Occasione per la Fiorentina con Gonzalez che va di testa su calcio d'angolo, para Provedel, poi il pallone torna sui piedi di Belotti che non inquadra la porta.

57' Ancora Beltran a innescare Gonzalez, il quale va al tiro ma il pallone va oltre la traversa.

54' Beltran serve nel mezzo un bel pallone per il colpo di testa di Gonzalez, pallone che finisce sulla sagoma di Casale.

51' Fiorentina che è ora non è precisa in fase in passaggio, la Lazio continua a fare il minimo indispensabile.

48' Conclusione di Belotti dal limite dell'area, pallone che fischia vicino al palo sinistro della porta difesa da Provedel.

46' Il secondo tempo inizia con due cambi per la Lazio: escono Marusic e Isaksen, vanno in campo Hysaj e Zaccagni.

45'+1 Finisce il primo tempo. La Lazio segna al 45' con Luis Alberto dopo non aver compicciato niente per tutto il resto della gara. Per i viola vanno segnalati i tre legni colpiti con Gonzalez, Belotti e Biraghi

45' Ci sarà un minuto di recupero.

45' Gol della Lazio. Guendounzi serve per vie centrali Luis Alberto che conclude con il destro andando a segno. Lazio sull'1-0 al primo tiro in porta.

42' Iniziativa della Lazio a sinistra con Isaksen, lo vanno a chiudere prima Sottil e poi Bonaventura.

39' Biraghi va alla battuta del calcio d'angolo e centra in pieno in palo.

36' Ci prova ancora Belotti sugli sviluppi di un calcio di punizione, tentativo deviato dalla difesa biancoceleste.

33' Fiorentina che sta studiando come poter sorprendere la Lazio in attacco, i biancocelesti sembrano aver preso le contromisure adesso.

30' Ritmi bassi ora in campo, con il pallone che viene fatto scorrere lentamente da entrambe le squadre.

27' Fiorentina che ora gestisce il pallone, la Lazio non si è ancora riorganizzata a centrocampo.

24' Palo di Belotti! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il centravanti viola stacca di testa centrando di controbalzo il legno.

21' Fiorentina che continua a pressare in attacco, arranca la Lazio.

18' Doppia occasione gigantesca per la Fiorentina: Beltran smista a sinistra per il diagonale di Gonzalez sul quale interviene Provedele mandolo sul palo, sulla ribattuta Bonaventura invece manda il pallone oltre la traversa con la deviazione decisiva di Romagnoli!

15' Lazio che ci prova con Guendouzi su calcio d'angolo, il suo tentativo di tiro finisce fuori.

12' Problema fisico per Provedel che viene curato dai sanitari in campo. Nel frattempo si scalda Mandas.

10' Sugli sviluppi del calcio d'angolo il pallone finisce sui piedi di Arthur che va alla conclusione ma calcia alto.

9' Fiorentina ancora all'attacco con Belotti, in quale va in progressione e poi al tiro che viene deviato.

8' Buon cross di Biraghi in area, interviene Provedel in presa alta.

5' Grande occasione per la Fiorentina con il pallone che arriva a Sottil, il quale ha tutto il tempo di mirare su secondo palo ma calcia altissimo.

2' Fiorentina subito pimpante che costringe la Lazio a rifugiarsi per due volte in calcio d'angolo.

1' Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

Questa sera la Fiorentina tornerà di scena all'Artemio Franchi alle 20:45 per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri. I ragazzi di Italiano devono ritrovare il sorriso dopo un periodo non propriamente brillante che ha fatto sprofondare in classifica i gigliati. I biancocelesti, invece, vogliono continuare la propria risalita verso le posizioni più importanti per una qualificazione in Europa.

Come di consueto Fiorentinanews.com vi offre la possibilità di seguire e commentare sul sito la diretta testuale della partita, con ricco pre e post gara, le pagelle e tutte le parole dei protagonisti. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del vostro PC o refreshare la pagina corrente.