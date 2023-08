In conferenza stampa, alla vigilia di Fiorentina-Rapid Vienna, ha parlato l’allenatore viola Vincenzo Italiano. Queste le sue parole, iniziando dal portiere: “Giusto dare una chance a Christensen, visto che siamo l’unica squadra in Italia a giocare ogni tre giorni, quindi serve iniziare a far ambientare tutti. Il titolare in porta? Bisogna confermarsi, chi è più bravo giocherà un minuto in più, ma se abbiamo tante partite la gestione è ovviamente diversa. Arthur sta avendo un rendimento straordinario visto che non aveva un minutaggio così da tanto tempo. Non avevamo dubbi sulle sue qualità, il suo errore sul gol del Lecce ci sta. Sono rischi del suo ruolo. Vogliamo prevenire gli infortuni, ma per domani è al top.

Stiamo facendo di tutto per subire meno tiri in porta, purtroppo su quattro presi, abbiamo subito quattro gol. Davanti dobbiamo continuare a rifornire i nostri attaccanti centrali, nonostante non abbiano segnato, i gol fatti sono sei. Ovviamente per non avere problemi c’è ancora da migliorare qualcosina”

E su Sabiri: “Ha lavorato bene, trovando anche spesso il tiro in porta nel pre campionato. Nell’ultimo periodo ha avuto problemi al ginocchio, ma pare che ora sia tutto risolto. Gli piace il ruolo di punta esterna, stiamo cercando di trovare la giusta quadratura. Le sue qualità sulle palle inattive possono essere determinanti. Avrà il suo spazio, poi dipende tutto dai ragazzi. Chi spinge e dà il 100% gioca. Sono sempre stato vigile al tutto. Lo aspettiamo al top".

E infine: “Gli avversari possono dire quello che vogliono, ma sono sicuro che qualcuno ci affronterà con più rispetto. Questo era un obiettivo. Noi dobbiamo controbattere in ogni situazione. I nuovi arrivi sono giocatori che messi in questo contesto possono dare tanto. Chiaro che sono giocatori che devono essere in condizioni di rendere. Messe queste qualità, in quello che avevamo, possiamo fare davvero molto bene. Sta a noi alzare l’asticella”