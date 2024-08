Orlando: "A Italiano hanno smontato la squadra, ha dimostrato di essere un aziendalista. Kean farà bene, ma se non gli arrivano palloni..."

Questo pomeriggio l’ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando, durante un collegamento con TMW Radio, ha commentato le partite della seconda giornata di Serie A. Qualche parola anche per l’ex tecnico viola Vincenzo Italiano, e per il centravanti gigliato Moise Kean. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“La stoccata la devo dare al Milan. Per come era stata presentata la partita da Fonseca ci aspettavamo un Milan completamente diverso. Il Parma è un ottima squadra ma il Milan, con acquisti importanti in questa estate, ha subito 4 gol in due partite”.

“A Bologna Italiano si è visto smontare la squadra: è troppo aziendalista”

Qualche parola anche per il Bologna dell’ex viola tecnico viola: “A Italiano gli hanno smontato la squadra. Sono andati via 4 giocatori molto importanti. Con Thiago Motta i rossoblù erano perfetti. Italiano è un aziendalista e non chiede nulla, per me andando a Bologna, con la Champions League da giocare, doveva imporsi di più. Il Napoli ieri ha vinto una partita delicatissima. Grande Kvaratskhelia che ieri ha tirato fuori una fame allucinante. Se arrivano questi giocatori di cui si parla si avvicina molto e per me se la gioca per lo scudetto”.

“Kean ha capito che Firenze è la sua ultima chance, per ora però non gli arriva un pallone”

Ha poi concluso parlando dell’impatto di Moise Kean alla Fiorentina: “Non è assolutamente partito male in realtà, almeno per quello che ha fatto vedere nelle prime uscite. Il suo vero problema è il gioco della squadra, fino ad ora non gli sono arrivati tanti palloni giocabili. Il ragazzo ha capito la sua situazione e che Firenze è una chance importante per rilanciare la sua carriera, con la nazionale sullo sfondo. Per ora le sue colpe sono poche, non gli arriva davvero un pallone che sia uno”.