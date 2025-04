La Gazzetta dello Sport: Il Fagioli che non graffia

Ampio spazio alle vicende di casa viola sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Oltre alla brutta prestazione contro il Parma, la Rosea scrive anche del caso scommesse legato a Fagioli

Pagina 32-33

La Gazzetta apre la pagina dedicata alla Fiorentina scrivendo: “Viola occasione persa” e poi “La Fiorentina non punge, Parma un punto prezioso”. Nella pagina seguente il quotidiano sportivo analizza la partita del centrocampista viola ricaduto suo malgrado in un periodo burrascoso “Fagioli non graffia” con il sottotitolo “Un lampo di genio e poi nient'altro. 70 minuti in salita”.

Pagina 34

A pagina 34 la Gazzetta continua a parlare di Nicolò Fagioli, stavolta però analizzando la sua situazione fuori dal campo: “Morata e i Rolex”, approfondendo poi nel sottotitolo “Nicolò per avere i prestiti faceva il nome di Alvaro”.