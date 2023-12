Un ex viola segna un gol di lusso nel finale, rendendo inutile la rete di Jovic: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata Atalanta-Milan, anticipo del sabato pomeriggio di Serie A. Partita che ha visto protagonista a sorpresa Luka Jovic. L'ex attaccante della Fiorentina ha firmato il gol del secondo pari per i rossoneri, ma vediamo cosa è successo in questa scoppiettante gara.

Vantaggio atalantino che ha portato la firma di Ademola Lookman; il nigeriano, poi, si è ripetuto nella ripresa, su assist di CDK, per ripassare in vantaggio dopo la girata di Giroud. Ma poi Jovic, subentrato per Loftus-Cheek, ha trovato un'altra rete dopo quella segnata al Frosinone. 3-2 il risultato finale, con un gol di tacco sontuoso di Luis Muriel, ex attaccante della Fiorentina di Pioli. Finale che lascia l'amaro in bocca anche ai tifosi viola: l'Atalanta ha raggiunto la Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 36, Inter 35, Milan 29, Napoli 24, Roma 24, Fiorentina 23, Atalanta 23, Bologna 22, Lazio 21, Torino 19, Monza 18, Frosinone 18, Lecce 16, Genoa 15, Sassuolo 15, Udinese 12, Empoli 11, Verona 11, Cagliari 10, Salernitana 8.