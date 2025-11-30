Ariatti: "Mi rivedo nello sfogo di Dzeko. Quando le cose vanno male l'aria a Firenze diventa irrespirabile"

Il doppio ex di Fiorentina e Atalanta Luca Ariatti ha parlato a tuttoatalanta.it in vista del match tra la Dea e i viola di Vanoli.

L'esperienza viola

“Dalla Fiorentina sinceramente non me lo aspettavo. Io ho vissuto a Firenze una stagione difficile. Firenze è una piazza meravigliosa, ma quando i risultati non arrivano l'ambiente diventa pesantissimo. Lo sfogo di Dzeko? Mi ci sono rivisto: anche nella mia Fiorentina c'erano campioni come Chiellini, Pazzini, Nakata, Miccoli, ma quando vai in difficoltà lì, l’aria si fa irrespirabile”.

Responsabilità

"Firenze ha una storia di palcoscenici diversi: ti esalta come poche quando vinci, ma ti schiaccia quando perdi. Chi firma per la Fiorentina si prende la responsabilità di quella maglia, ma gestirne il peso non è da tutti".