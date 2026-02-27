Pululu: "Siamo delusi, ma abbiamo dato il cuore per i nostri tifosi. Abbiamo dimostrato la crescita del calcio polacco"

L'attaccante dello Jagiellonia Afimico Pululu ha parlato a Polsat Sport dopo la partita giocata contro la Fiorentina ieri sera al Franchi.

Le sue parole

“Abbiamo lasciato il cuore in campo per i tifosi che hanno percorso tanti chilometri per arrivare qui da Białystok. Abbiamo dato loro ciò che meritavano. Li ringraziamo: oggi sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo. Ci siamo andati molto vicini e vogliamo considerare questa esperienza come un passo importante per il futuro. La prossima volta potrà andare ancora meglio”.

Sulla partita

“Abbiamo dimostrato che il calcio polacco sta crescendo e che bisogna fare i conti con noi. Certo, siamo un po’ delusi, ma allo stesso tempo orgogliosi di ciò che abbiamo mostrato. Mazurek? Sono felice di poter aiutare giocatori così talentuosi. Ora deve continuare a lavorare: crescerà sicuramente come calciatore. Ha un grande futuro davanti a sé e deve proseguire su questa strada”.