Il giornalista e tifoso viola Luca Speciale si è espresso su X su uno dei temi più scottanti dell'attualità gigliata: la situazione della panchina della Fiorentina.

“Mandar via Palladino per prendere a febbraio un altro Palladino, vestito magari da Tudor della situazione, non serve a molto”.

“Chiedetevi piuttosto perché ad estate fu scelto Palladino, (la risposta è simile a quella del perché arrivò Italiano) poi fate un respiro profondo e mettetevi l’animo in pace”.