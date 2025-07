Bernabè costa troppo? La Fiorentina intanto vira su un altro centrocampista del Parma: trattativa molto ben avviata

La Fiorentina è da settimane alla ricerca di un profilo idoneo alle idee di Stefano Pioli da aggiungere ai giocatori già presenti nel reparti di centrocampo, e in queste ore sembra esserci stata una forte accelerata per un profilo da tempo seguito. Se Bernabè sembra essere irraggiungibile per le richieste economiche del Parma, ritenute esose dalla dirigenza viola, la Fiorentina potrebbe comunque attingere dalla rosa del neo arrivato Cuesta.

La Fiorentina ha trovato il centrocampista adatto alle richieste di Pioli: è Sohm del Parma

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la Fiorentina è molto vicina ad assicurarsi Simon Sohm. Il classe 2001 del Parma rappresenterebbe una soluzione più economica, il prezzo del suo cartellino si aggira infatti attorno ai 12 milioni di euro, rispetto allo spagnolo, oltre che ad avere caratteristiche e compiti molto diversi. Nelle prossime ore potrebbe le parti potrebbero trovare un accordo per far si che lo svizzero possa raggiungere i suoi nuovi compagni in ritiro.