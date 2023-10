Borja Valero: "Non mi resi subito conto dell'importanza di quella vittoria, ma partite come il 4-2 ti cambiano la vita"

Tra i protagonisti di quel Fiorentina-Juventus 4-2 c'era anche Borja Valero, che ha ricordato così la partita a Radio Bruno Toscana: “Ricordo ancora il boato del Franchi sul quarto gol, così come la rete di Joaquin propiziata da un mio assist. Nello spogliatoio Montella era tranquillissimo, nonostante il primo tempo fosse stato terribile. C'era un po' di delusione, ma lui ci credeva. E poi le esultanze di Tevez e Pogba sono state una motivazione in più”.

Poi ha aggiunto: “Partite come quella ti rendono consapevole che verrai ricordato per sempre, anche se lì per lì non mi resi conto del peso di quella vittoria. Rossi fu strepitoso e mi dispiace per quello che gli successe dopo. Meritava molto di più”.